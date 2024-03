Hospital festejou 52 anos

O Hospital Distrital da Figueira da Foz comemorou ontem 52 anos de vida.

Foi em 1972, por despacho do secretário de Estado da Saúde e Assistência, que o Hospital da Figueira, então a funcionar nas instalações da Santa Casa da Misericórdia, passou a ser qualificado de Hospital Distrital.

“O Hospital iniciava a sua atividade assistencial aos utentes, no edifício onde atualmente está instalado, após a ocorrência de uma epidemia de cólera em dezembro de 1974 que ditou a abertura ‘urgente’ de uma área para se efetuar o tratamento de doentes vítimas do surto de cólera que afetava a região Centro, tendo o Hospital aberto ao público apenas no segundo semestre de 1975. A recém-criada Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego irá mudar a organização da prestação de cuidados na região, mas manterá o legado histórico das instituições que a compõem, que muito nos orgulha”.

Assim, para assinalar a efeméride, o conselho de administração promoveu uma cerimónia comemorativa da data. “Houve reconhecimento aos profissionais que têm contribuído para o trabalho desenvolvido ao longo destes 52 anos, que fazem parte integrante da história do hospital e que contribuíram para a construção de uma instituição que é hoje uma referência na região”, refere nota recebida na nossa Redação.

Os profissionais aposentados no ano de 2023 receberam um prémio de carreira. “Foi ainda apresentado um Projeto de Mentoria, inspirado na dedicação dos profissionais que por motivos de aposentação deixam a sua atividade, projeto este que pretende garantir que a dedicação, conhecimento e cultura organizacional de quem se aposenta permanece na instituição”.