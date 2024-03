Árvores plantadas na cerimónia de criação do “Laudato Si”

Hoje, Dia Mundial da árvore, pela altura da manhã, foi realizada a cerimónia da criação do espaço “Laudato Si”, agora composto por seis novas árvores que foram plantadas por crianças do Jardim de Infância de Buarcos e da EB1 do Serrado, no terreno anexo à Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Buarcos.

A criação deste espaço é uma iniciativa da Comissão Diocesana Justiça e Paz (CDJP), que contou com o apoio do Município da Figueira da Foz, no âmbito de alertar as pessoas, numa tentativa de chamada à consciência, que “o planeta Terra é a nossa casa comum” , apelando por novos hábitos para combater a atual “gravidade da crise cultural e ecológica que vivemos.”

No ato estiveram presentes o Bispo D. Virgílio Antunes, os presidentes da Assembleia Municipal e Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes e José Duarte, respetivamente, o presidente da CDJP, o Juiz Conselheiro José dos Santos Cabral, os vereadores executivos, o Padre Carlos Noronha – pároco de Buarcos, a presidente da Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião, Rosa Baptista, o Diretor do Agrupamento de Escolas Figueira Mar, Pedro Mota Curto, entre várias entidades civis e religiosas.