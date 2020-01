Tertúlia sobre o tema “Cidades Digitais” com Carlos Monteiro como convidado

O café/bar Spasso ofereceu o espaço hoje à tarde para uma tertúlia que girou em torno do tema “Cidades Digitais” com o presidente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), António Mário Velindro, e com o presidente da câmara da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, convidado para a primeira sessão desta iniciativa criada por aquele instituto.

O tema foi abordado de várias maneiras, sendo debatida a questão da sustentabilidade ambiental da cidade e dos transportes públicos. Carlos Monteiro sublinhou que “o fundamental é não consumirmos mais energia do que aquela que é necessária”, falando ainda sobre o projecto das bicicletas Figas, há pouco introduzido no município, e das possíveis melhorias aos serviços de transporte públicos inter-municipais, insistindo que “é importante facilitar a mobilidade entre as cidades e as terras, rurais e não rurais.”.

Mário Velindro aprofundou ainda mais o tema adicionando que “vão existir cursos técnicos profissionais superiores na Figueira da Foz”, explicando ainda que vão ter espaço na Escola Secundária Bernardino Machado, no âmbito de criar mais profissionais nas áreas ambientais entre Figueira e Coimbra.

Esta foi a primeira de várias tertúlias deste ano naquele espaço, havendo a intenção de fazer uma por mês no decorrer do ano de 2020.