Homenagem a João César Monteiro no CAE

No dia 1 de Fevereiro, pelas 16 horas, no Pequeno Auditório do Centro de Artes e Espectáculos, haverá o descerramento da placa Auditório João César Monteiro, seguido de um colóquio sobre a vida e obra do cineasta, com as presenças do produtor Paulo Branco, da realizadora Margarida Gil e de Henrique Muga. O colóquio será moderado por António Pedro Pita.

A homenagem inclui, ainda, a exibição dos filmes “Vai e Vem” (31 de Janeiro, 21h30) e “As Bodas de Deus” (1 de Fevereiro, 18 horas), com entrada livre.