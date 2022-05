Terças com Poesia com Andreia C. Faria

Amanhã, pelas 21h30, na Quinta das Olaias, vai ser realizada mais uma sessão das “Terças com Poesia” com a poeta convidada Andreia C. Faria, galardoada com o Prémio Autores de 2018 e com o Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2019.

A iniciativa de promoção e incentivo à leitura de poesia é organizada pela Comissão Cultural e Divisão de Cultura da Câmara Municipal da Figueira da Foz, inserida no âmbito das Comemorações de elevação em 1771 da Figueira da Foz a categoria de Vila e elevação a cidade em 1882.