Apesar de leve, covid aumenta números na Figueira

O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) detectou, na última semana, através de testes, uma média diária de 21 casos positivos de covid-19, avançou o diário As Beiras na sua edição de hoje.

Os números resultam das “recolhas feitas em contexto das Urgências Respiratórias, em pessoas que necessitavam de ser internadas ou porque iam ser operadas e se percebeu que estavam infectadas”. No Serviço de Medicina Laboratorial, acrescenta o jornal citando fonte hospitalar, “tem-se registado um número elevado de testes positivos à covid-19. Esta tendência mantém-se desde finais do mês passado. E também se reflecte no internamento.