Diálogo aberto com as associações

A secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, esteve na Figueira da Foz para uma reunião de trabalho que pretendeu “estreitar laços com associações empresariais”.

Nesta reunião, que teve como anfitriões a Associação Comercial e Industrial local e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), “a secretária de Estado pretendia obter contacto com novos projectos públicos e privados e estimular uma franca proximidade com o território, promovendo um diálogo constante entre as associações empresariais dos sectores do Turismo, Comércio e Serviços, e a tutela”.

Com esta aproximação às associações regionais, a governante procura “identificar quais as preocupações próprias de cada região nos sectores do Turismo, Comércio e Serviços, e quais são transversais a todas elas, permitindo um trabalho conjunto no desenho políticas públicas adequadas ao sector e que melhor respondam aos respectivos desafios e necessidades.

Estiveram presentes a ACIFF – Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, Associação Empresarial Regional, ACILIS – Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria, ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima, Associação Comercial de Espinho, Associação Comercial e de Serviços de Pombal, Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira, Associação Empresarial de Pinhal Interior, Associação Empresarial de Soure e ACIGAI – Associação Comercial e Industrial de Gaia.

Refira-se que Nuno Lopes, presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, passou a integrar o Conselho Geral da CCP.