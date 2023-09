“Tenho um papel para ti” – sexta feira no CAE

A peça “Tenho um papel para ti”, que depois de amanhã, dia 15 de Setembro, pelas 21h30, estará no palco do Grande Auditório do CAE é da autoria do guionista Roberto Pereira, autor de várias peças e novelas, como Festa é Festa, da TVI.

O guionista Roberto Pereira, autor da peça “Tenho um papel para ti”, falou com O Figueirense dois dias antes de apresentar na Figueira a sua peça, sobre a forma como escreve. Para o autor, “toda a escrita é exigente, todavia escrever comédia requer um conjunto de técnicas (e talento natural) que não estão ao alcance de todos. Cada autor tem os seus próprios skills, o território onde se sente mais confortável, e o meu é, sem sombra de dúvidas, a comédia. Fazer rir as pessoas é o dia-a-dia do meu trabalho. E escrever humor, diariamente, obriga a uma actualização e modernização constante, pois com a globalização dos conteúdos é cada vez mais difícil trazer comédia nova aos espectadores. O público é cada vez mais exigente”, reforça.

“Tenho Um Papel Para Ti” é uma comédia em que os actores – Ana Guiomar, João Paulo Rodrigues, Inês Herédia e Diogo Valsassina – apenas têm acesso ao texto que vão representar, no momento que sobem ao palco. Assim, cada espectáculo será único: cada espectáculo uma sala; cada espetáculo um texto; cada espectáculo um elenco. O público (que saberá a história antes dos actores) presenciará ao primeiro “ensaio de texto na mão” / estreia / e última representação de uma comédia, onde cada actor fará tudo para ter o seu melhor desempenho.