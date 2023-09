Mais de 3.700 pessoas visitaram o Palácio Sotto Maior neste verão

O Palácio Sotto Maior foi alvo de um programa de visitas guiadas, dinamizado pela Sociedade Figueira Praia e a Pó de Saber – Cultura e Património, que atraiu 3.765 pessoas entre 1 de Julho e 31 de Agosto.

Nestas visitas guiadas, com duração de uma hora, percorriam-se os três pisos do Palácio enquanto era abordada a história da Figueira da Foz como destino turístico, antes de atravessar os preciosos interiores do Palácio Sotto Maior, construído entre 1900 e 1920, pelo empresário Joaquim Sotto Maior.

As entradas tinham um custo de 5 euros e eram gratuitas para crianças até aos 12 anos.