Tempo na Figueira melhora na próxima semana

As condições meteorológicas na Figueira da Foz não têm sido as mais agradáveis para fazer praia neste mês de Agosto, prevendo-se que o tempo possa melhorar a partir da próxima semana (24 de Agosto), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A temperatura vai oscilar entre os 13ºC e os 28ºC, havendo grande probabilidade de precipitação até sexta-feira (21 de Agosto). Sábado será o dia da semana mais indicado para ir à praia, considerando que vai estar céu limpo e a temperatura poderá chegar a atingir os 27ºC.