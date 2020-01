Temperaturas atingem os 0º no Sábado

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a temperatura e as condições atmosféricas vão sofrer alterações significativas a partir do dia de hoje.

Comparativamente ao resto da semana, o dia de hoje terá temperaturas superiores com 8º de mínima e 15º de máxima, assim como elevada probabilidade de ocorrência de precipitação durante a parte da tarde.

Logo a partir de Sexta-feira está prevista uma diminuição de temperatura que persistirá até dia 14 de Janeiro (Terça-Feira). Em contrapartida, o IPMA prevê que não haverá risco de precipitação até Segunda-Feira, dia 13. As temperaturas máximas não mostram grande variação, oscilando entre os 14º e os 16º ao longo dos próximos dias, ao contrário das temperaturas mínimas que estão previstas a serem inferiores a 4º, atingindo o ponto mais baixo de temperatura no Sábado com 0º.