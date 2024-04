A equipa Ginasista, composta por Gonçalo Bastos, Maria Monteiro e Salvador Perdigão,

sagrou-se Campeã Distrital de Equipas Sub-13 da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra.

Venceram os três encontros disputados (todos pelo parcial de 3 partidas a 0) com as equipas da SBU Alhadense, CCD Estrela do Zêzere e ACD Carapalha.