Apresentação do livro “A Coccinella Perfeita” – vencedor de prémio literário

No dia 27 de Abril, pelas 14h30, a Biblioteca Municipal vai acolher o evento de apresentação do livro “A Coccinella Perfeita”, de António da Costa Neves, vencedor da 7.ª edição Prémio Literário João Gaspar Simões 2023 (Município da Figueira da Foz), assim como da 26.ª edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves (Município da Amadora).

Nota descritiva da obra explica que esta consiste numa “história de crescimento e superação onde perpassam as questões fundamentais da atualidade” em que “o narrador, graças à ingenuidade da sua voz, faz com que o romance tenha uma cadência e um humor muito próprios, aliando ironia e erudição.”