Porto aderiu a associação europeia que promove destinos de cruzeiros

O Porto da Figueira da Foz anunciou hoje a adesão à Cruise Europe – Associação Europeia de Portos do Eixo Atlântico, que promove destinos de cruzeiros desde as regiões do Báltico e Noruega até ao sul da Europa.

“Com esta adesão são dados novos passos com vista ao reforço da promoção da Figueira da Foz e de toda a oferta turística da Região Centro, enquanto destino diferenciado e único, junto dos operadores de cruzeiros”, referiu a administração portuária em nota de imprensa enviada à agência Lusa. A adesão à Cruise Europe é, ainda, “estratégica para a promoção da atividade de cruzeiros no Porto da Figueira da Foz, de forma a reforçar o seu posicionamento no contexto do turismo de cruzeiros europeu”.

A entidade responsável pela gestão portuária frisou ainda que esta adesão ocorre numa altura em que está em fase de adjudicação a obra de melhoria das acessibilidades marítimas ao porto “com vista à entrada de embarcações de maior porte”. Está também em desenvolvimento um estudo de criação de uma marina atlântica, que poderá levar à construção de uma infraestrutura dedicada à receção de navios de cruzeiro.