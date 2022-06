Sessão de Cinema “Campo de Sangue”, de João Mário Grilo

No dia 1 de Julho, pelas 21h30, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta no Auditório João César Monteiro, uma sessão de cinema com o filme “Campo de Sangue”, do realizador figueirense João Mário Grilo.

A história de fantasia é inspirada no romance de Dulce Maria Cardoso e é sobre uma personagem de um livro que ganha vida para “atormentar a autora, revivendo e revisitando com ela a história de um crime”, segundo nota da instituição.

O preço dos bilhetes é de quatro euros por pessoa e estão disponíveis para venda na bilheteria do CAE e na ticketline.