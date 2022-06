As Marchas populares que ontem desfilaram na Avenida 25 de Abril vão hoje actuar no Coliseu Figueirense. As participantes são “Marcha das Mulheres de Tavarede”, de Tavarede, a “Marcha da Sociedade Filarmónica Paionense”, do Paião, e a “Marcha do Grupo Instrução Sport”, de Buarcos.

Os festejos de hoje incluem a actuação da convidada Tuna Universitária da Figueira da Foz (Bruna) e a cantora Mónica Sintra, na Praça João Ataíde.