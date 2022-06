Seis alunos da Escola Profissional e do Instituto Tecnológico da Figueira da Foz partiram, a semana passada, para realizar estágios de formação nas cidades de Cashel e Kilkenny, na Irlanda, no âmbito do projecto de mobilidade Erasmus +.

O programa terá a duração de 51 dias, em que os alunos estarão integrados em contexto social e profissional, oferecendo uma oportunidade única de enriquecimento curricular assim como um curso de inglês com certificação.