Buarcos ganha marchas populares

O Grupo de Instrução e Sport (GIS), de Buarcos, venceu o concurso das Marchas Populares de S. João/2022. Em segundo lugar ficou a marcha “As Mulheres de Tavarede” e, em terceiro, a constituição levada ao desfile pela Sociedade Filarmónica Paionense.

O GIS arrebatou também a distinção na categoria de Marcação, bem como Arcos e Balões e o Traje.

Melhor “Cavalinho” foi considerado o de Tavarede e o prémio letra foi para o Paião.

Os prémios foram conhecidos ontem, no final do segundo desfile das marchas no Coliseu Figueirense.