Cidadão inglês detido na Figueira

Alistair Riggott, um predador sexual inglês, de 53 anos de idade, escondeu-se das autoridades britânicas em Portugal. Em Portugal, dormiu em hostels, mas foi detido, na terça-feira, na Figueira da Foz, pela Polícia Judiciária (PJ). Está detido na cadeia de Coimbra enquanto aguarda pela extradição para Inglaterra.

Alistair Riggott percorria as redes sociais com falsos perfis à procura de atrair crianças e quando conquistava a sua confiança aliciava-as. Começava por lhes pedir fotografias em que estas aparecessem nuas e, depois, enviava imagens de si próprio a realizar actos sexuais. Ao mesmo tempo tentava convencer as vítimas a fazer o mesmo, explica o JN.

Riggott continua detido em Coimbra.