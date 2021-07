Serenatas do Mondego 2021 começam amanhã

As Serenatas do Mondego são uma referência cultural na animação de verão da Figueira da Foz. A iniciativa, anualmente organizada pela Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, com o apoio do Município da Figueira da Foz, traz a canção nacional para as praças e jardins da cidade, num ciclo de noites de fado ao ar livre.

A 7.ª edição do evento mantém noites dedicadas ao Canto e à Canção de Coimbra e ao fado de Lisboa, mas apresenta novidades: um concerto de fado humorístico e o projecto “Além Fado”, que promove encontros e desencontros entre o fado, a música tradicional e o acordeão.

Os jardins da Quinta das Olaias e do Palácio Sotto Mayor, o adro da Igreja Matriz de São Julião, o renovado Largo Caras Direitas e a envolvente do Paço de Tavarede são os cenários de seis noites de fado, que renovam o compromisso de aliar a celebração da música à fruição do património arquitetónico e paisagístico.

A Magenta – Associação dos Artistas pela Arte associa-se mais uma vez à iniciativa com sessões de pintura ao vivo nos locais dos espectáculos.

O programa inicia-se já a 14 de Julho com o espectáculo do projecto Figueira Fadista, às 22h no largo do Paço de Tavarede. A lotação do espaço é limitada, em cumprimentos das Normas COVID, pelo que o acesso ao espectáculo é feito mediante apresentação do bilhete que pode ser levantado na Junta de Freguesia de Tavarede.