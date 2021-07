Buarcos visto de outra perspectiva em voos de balão de ar quente

A Figueira da Foz vai promover, nos fins-de-semana entre os dias 17 de Julho e 22 de Agosto, uma nova experiência para quem pretender ver a cidade de uma outra perspectiva, a partir de 12 acções de voos cativos em balão de ar quente.

A actividade vai tomar espaço no skate parque de Buarcos a todos os sábados e domingos, onde o balão de ar quente irá subir cerca de 20-30 metros e oferecer aos turistas e aos figueirenses uma experiência única e memorável.

Os bilhetes serão adquiridos no próprio dia e no local dos voos cativos e terão um custo de 5€ para maiores de 10 anos (inclusive) e 2,50€ para menores de 10 anos, com datas e horário dos voos sujeitas a alterações devido à pandemia.