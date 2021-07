Feira do Livro aberta durante toda a semana com cerca de 14.500 livros

Até dia 5 de Setembro, o Meeting Point, na Praceta Ledesma Criado, vai servir de espaço à edição deste ano da Feira do Livro que tem como objectivo a promoção do livro e dos hábitos de leitura e afirmar-se como uma montra literária, a preços convidativos, para todas as idades.

Para explorar entre as 14.500 obras que nela se encontram, a Feira do Livro estará aberta de segunda a domingo, das 10h às 24h, e cumprirá com as regras de segurança sanitária em vigor. Haverá também espectáculos, sessões de contos e exposições, à semelhança dos anos anteriores.