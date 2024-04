Tunas amanhã no Casino

A Bruna – Tuna Universitária da Figueira da Foz organiza este ano mais um festival de tunas, o XIX FITUFF, que acontece amanhã, pelas 21h30, no salão caffé do Casino Figueira.

Segundo a organização, “o FITUFF é já um marco cultural na Figueira da Foz e na região, sendo reconhecidamente um evento de inegável qualidade superior, comprovada pelas sucessivas lotações esgotadas que o evento tem tido ao longo das anteriores edições”.

Este evento, integrado nas comemorações do 31.º aniversário da Bruna, tuna organizadora, animará também a cidade com o seguinte programa: 16 horas – Serenata no coreto do Jardim Municipal e à noite, as várias tunas atuarão no Casino.

Os ingressos têm um custo de 7 euros e estão à venda amanhã, no Casino Figueira, a partir das 16 horas. Poderão ser efetuadas também reservas através de mensagem na página do facebook da tuna ou através do e-mail tunabruna@gmail.com