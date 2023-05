O Município da Figueira da Foz e A Pedalar Sem Idade Portugal, com a colaboração do Projecto Mais Atlântico, da Associação Goltz de Carvalho e das Juntas de Freguesia de Buarcos e São Julião, Moinhos da Gândara e Quiaios, organizaram na passada terça- feira, dia 16 de Maio, na ciclovia da avenida do Brasil, passeios em trishaw, para cerca de 30 pessoas.

Foto: Município da Figueira da Foz