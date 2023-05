Autor de roubo por esticão detido pela PSP

Um homem de 25 anos foi detido ontem pela prática do crime de roubo por esticão. A detenção do indivíduo de 25 anos ocorreu na rua do Hospital, na Figueira da Foz, pelas 17 horas, após denúncia da vítima.

Com base no relato da vítima, a polícia percorreu várias artérias próximas do local do furto e dirigiu-se a uma residência habitualmente frequentada pelo suspeito, encontrando-o no interior. “Confrontado com a acusação, assumiu, de livre e espontânea vontade, a autoria do roubo”, descreve a PSP.

Sujeito a revista sumária, foi encontrado na sua posse um telemóvel e 100 euros. Para cometer o roubo, o indivíduo dirigiu-se à vítima e perguntou-lhe as horas. De seguida, sem que nada o fizesse prever, num movimento enérgico e rápido, arrancou-lhe das mãos a carteira, fugindo de imediato do local. Da prática deste crime, resultaram hematomas e escoriações no braço esquerdo da vítima, tendo sido tudo recuperado, à excepção de uma nota de 20 euros.

Segundo fonte policial, “o autor deste roubo por esticão já cumpriu pena de prisão por furto qualificado e actualmente encontra-se sujeito a quatro anos de prisão com pena suspensa, sendo também suspeito da prática de um outro roubo ocorrido no passado mês de Abril”.