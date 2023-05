Alunos da EPFF-INTEP vão à final do Concurso de Ideias de Negócio

No passado dia 3 de Maio, um grupo de alunos da Escola Profissional da Figueira da Foz (EPFF) e do Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz (INTEP) deslocou-se à Mealhada, no âmbito da semifinal do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio, organizada pela CIM Região de Coimbra.

Três alunos do Curso Técnico/a de Cozinha-Pastelaria, Mélanie Lopes, Tiago Dias e João Carvalho, apresentaram o projecto “Queijo de Mirtilos Figueirenses”, que conquistou a ida à final Intermunicipal, marcado para o próximo dia 5 de Junho, na Lousã.