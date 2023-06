A Concelhia do PS da Figueira da Foz vai realizar hoje mais um evento, no prosseguimento do seu Ciclo de Conferências, com a finalidade de debater com personalidades nacionais temas políticos pertinentes, sendo que o convidado desta edição é João Torres, Secretário-geral adjunto do Partido Socialista (PS).

O evento terá lugar no Teatro Trindade, em Buarcos, pelas 16 horas.