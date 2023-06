INTEP destaca-se nos cursos profissionais

O Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz (INTEP) assegura a primeira posição do concelho no ranking dos cursos profissionais 2022.

De acordo com o ranking do jornal Expresso, o INTEP confirmou mais uma vez a primeira posição no concelho da Figueira da Foz, ao nível das escolas com cursos profissionais.

Para além desta posição, conseguiu também o 5.º lugar no distrito de Coimbra e o 31.º em âmbito nacional, entre 581 escolas profissionais, conforme destaca a Direcção daquele estabelecimento de ensino.