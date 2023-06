Encontro de coros no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta amanhã, pelas 17 horas, o Encontro de Coros, um espectáculo musical com quatro coros juvenis e infantis, juntamente com o anfitrião Coro das Pequenas Vozes da Figueira da Foz.

A edição deste ano contará com a presença do Coro Juvenil do Coral Polifónico do Oeste, Coro Infantil da cidade de Torres Vedras e o Coral Infantil e Juvenil da Academia de Música da Banda de Ourém.

O preço dos bilhetes é de 7,50 euros por pessoa, à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.