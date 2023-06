Universidade sénior comemora mais um ano lectivo

No âmbito dos eventos relativos ao encerramento do ano lectivo 2022/2023, a Universidade Sénior da Figueira da Foz vai levar a cabo um conjunto de actividades a ter lugar entre os dias 19 e 23 de Junho.

As actividades serão alavancadas pelas inauguração de uma exposição de artes (bordados, pintura e artes decorativas), bem como, a reposição da exposição de trabalhos da aluna Marie-Anne Legendre que esteve patente no Centro de Artes e Espectáculos, pelas 14 horas do dia 19 de Junho.

No dia 21 de Junho será realizada uma caminhada solidária, em que cada participante poderá contribuir com um ou mais litro(s)/quilo(s) de bens alimentares, com concentração e recolha no Parque das Gaivotas, pelas 9h30.

No dia seguinte será realizado um almoço de convívio na Assembleia Figueirense, pelas 12h30, seguido de uma palestra e por uma peça de teatro. As comemorações encerram no dia 23 de Junho, pelas 9h45, com a apresentação de trabalhos desenvolvidos nas várias disciplinas da USFF, no varandim do Mercado.

A Universidade Sénior, sediada em instalações no Mercado Municipal, ofereceu aos 180 alunos que frequentaram o corrente ano 35 disciplinas de diferentes áreas humanísticas e de línguas.

Maioritariamente do sexo feminino e com idades compreendidas entre os 53 e os 86 anos, as alunas e os alunos contaram com o apoio de 32 professores, na sua esmagadora maioria em regime de voluntariado.