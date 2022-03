Sapataria Quaresma faz hoje 100 anos

No dia 22 de Março de 1922, José Rodrigues Quaresma, bisavô do actual gerente, abriu um estabelecimento na Figueira para vender calçado e cabedais. Faz hoje 100 anos!

A Sapataria Quaresma percorreu todo este tempo, modernizou-se e festeja agora a efeméride.

Hugo Quaresma, gerente e proprietário, diz que “são muitas as histórias que fazem parte do nosso quotidiano. Os clientes que vieram pela mão dos pais agora trazem os próprios filhos. Os colaboradores, com 20 e 30 anos de casa, fazem parte da nossa família alargada, e os fornecedores já se tornaram amigos”.

Em relação ao futuro, “vamos lutar contra todas as adversidades. A crise, a guerra contra o covid, a guerra verdadeira… não derrotam a nossa vontade. Vamos continuar com perseverança, mantendo os valores que nos permitiram chegar aqui, nomeadamente, a simpatia do atendimento familiar e personalizado de quem trata os clientes pelo nome. A qualidade e conforto dos produtos e marcas que comercializamos, a procura incessante de melhorar todos os dias inovando no atendimento, no vitrinismo e decoração de loja, na atenção às últimas tendências da moda e na aposta continua nas redes sociais são os nossos propósitos”.

Até ao dia 3 de Abril as sapatarias anunciam uma “roleta de prémios com descontos, brindes e oferta de artigos, para além de decoração no exterior e interior das lojas alusiva ao centenário, como uma montra especial “100 anos”.