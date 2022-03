1ª Etapa da Taça de Portugal em Remo de Mar arranca já neste sábado

A Praça do Forte vai receber este sábado, dia 26 de Março, a 1ª Etapa da Taça de Portugal em Remo de Mar – Desafio de Primavera Coastal, num evento que conta com várias regatas e provas de resistência e com atletas de todo o país.

O evento está inserido nas Comemorações dos 250 anos sobre a elevação da Figueira da Foz a Vila e tem por objectivo a divulgação do Remo em geral e da modalidade de Remo de Mar, em particular, e ainda a promoção da igualdade de género através da composição de tripulações mistas obrigatórias para os Escalões mais jovens.