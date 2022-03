O Grupo Disciplinar de Inglês, em colaboração com a Biblioteca e o Clube de Expressões, da Escola de Ensino Básico dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. João de Barros, assinalou a data de St. Patrick’s Day (Dia de São Patrício), celebrada anualmente a 17 de Março, com actividades dinamizadas na sala de aula e na biblioteca, acompanhadas por uma refeição tipicamente irlandesa no refeitório da escola.

Esta actividade visava promover a cultura inglesa, numa perspectiva de multiculturalidade e cooperação.