Em prol das comemorações do Dia Mundial da Poesia (21 de Março), a segunda sessão do ano das “Terças com Poesia” vai ser realizada amanhã, pelas 21h30, na Quinta das Olaias, e conta com presença do editor Paulo Gaspar Ferreira, Catarina Ginja e moderação com Miguel Carvalho para apresentação do livro “Voz Própria”, de Jorge Ginja e Mário Viegas.

A entrada é livre, contudo sujeita à lotação da sala e ao cumprimento das normas

definidas pela Direcção Geral da Saúde.