“A História da Minha Mulher”, de Ildikó Enyedi, no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos apresenta, sexta-feira, 25 de Março, pelas 21h30, no Auditório João César Monteiro, uma sessão de cinema com o filme “A História da Minha Mulher”, de Ildikó Enyedi.

Adaptado do livro com o mesmo título do poeta húngaro Milán Füst, “A História da Minha Mulher”, regresso da fascinante realizadora húngara Ildikó Enyedi, reúne todos os elementos necessários – amor, perda e loucura – a um grandioso, porém trágico, romance.

O preço dos bilhetes é de 4,00€ por pessoa e que os mesmos estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.