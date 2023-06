São João está a chegar

Nesta noite de São João, a Figueira da Foz vai estar cheia de animação e festa já a partir das 19 horas, com a actuações do Grupo de Dança Reviverdance (Vila Verde) e, logo de seguida, do Grupo de Dança Anjos d’Azul, ambos a ocupar o Palco 2.

Pelas 21h30, será a vez da Avenida 25 Abril se preencher com cores e movimento ao receber o Desfile das Marchas Populares. Assim que se der o término do desfile, a animação e as cores passam para os céus com o tradicional fogo-de-artifício, lançado das praias do Relógio, de Cova-Gala e de Quiaios, por volta das 00h15.

Logo após o fogo, a banda Os Quatro e Meia subirá ao Palco 1 para preparar o seu concerto. Em simultâneo, na Rua Bernardo Lopes, na Travessa de São Lourenço, no Largo de São João do Vale e na Rua dos Pescadores serão realizados os arraiais populares.

A música continua pela noite fora com a actuação de vários DJ’s no Palco 2, prolongando as festividades até à madrugada. Com o nascer do sol, pelas 6 horas, será então realizado o Banho Santo, na Praia do Forte.