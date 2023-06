Diocese de Coimbra com 2.300 famílias de acolhimento inscritas

O coordenador do Comité Organizador Diocesano (COD) de Coimbra da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) revelou que aquela diocese tem, até ao momento, cerca de 2.300 famílias inscritas para acolhimento de jovens e previu a adesão de mais algumas centenas.

“O leque de oportunidades, de actividades, este entusiasmo crescente que tem acontecido, faz com que cheguemos a um número inacreditável de 2.300 famílias de acolhimento, que dá cerca de oito mil peregrinos acolhidos. O que é único e é algo que nos deixa muito felizes”, revelou.

Em declarações à agência Lusa, Hugo Monteiro explicou que chegaram a sonhar com a “loucura completa das cinco mil” famílias de acolhimento, um número que têm consciência que não conseguirão alcançar.

“Pessoalmente, disse sempre que ter duas mil famílias é algo inacreditável e já vamos em 2.300. E acredito que ainda mais algumas centenas vamos conseguir”, referiu.

De acordo com o coordenador do COD de Coimbra, contabilizam, até ao momento, vários locais onde os jovens vão ser acolhidos “completamente em famílias”, no entanto, admitiu sentir maiores dificuldades nas zonas mais urbanas, nomeadamente na cidade de Coimbra e na Figueira da Foz.

“Mas acredito também que ainda vamos receber um grande ‘sim’ dessas zonas urbanas e que também se vão lançar, vão acolher e fazer esta experiência de Jornada Mundial da Juventude em família. Não deixem passar esta oportunidade de ser família de acolhimento, pois não acredito que, na nossa vida, haja outra oportunidade de o fazer”, acrescentou.

Para aquele que vê como “o maior evento do mundo”, o COD de Coimbra, constituído por uma equipa de cerca de 70 voluntários, está empenhado em preparar os Dias da Diocese de Coimbra, de 26 a 31 de Julho.

“A partir do dia 23 de Julho começamos a ter peregrinos de vários continentes. Teremos cerca de 60 países presentes na Diocese de Coimbra, de todos os cantos do mundo”, informou.

Ao todo, são cerca de “mil voluntários a trabalhar directamente”, estando inscritos “mais de 1.700” para ajudar nos Dias da Diocese de Coimbra (de 26 e 31 de Julho).

À Lusa, disse ainda que estima que passem pela Diocese de Coimbra mais de 15 mil jovens, um número “muito arrojado”, que poderá mesmo chegar aos 20 mil.