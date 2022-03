Santana Lopes admite polo universitário e IEFP no Sítio das Artes

O presidente da Câmara da Figueira da Foz admitiu hoje que o Sítio das Artes pode vir a acolher, em simultâneo, o polo de ensino superior da Universidade de Coimbra (UC) e o centro de formação do IEFP.

O edifício tinha sido cedido pelo município ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) a 24 de Fevereiro de 2020, por um período de 50 anos, para a instalação de um polo de formação, mas o actual presidente da autarquia tinha deixado cair o protocolo por incumprimento do organismo público.

“A análise dos serviços jurídicos da Câmara confirma que esse contracto cessou, deixou de estar em vigor, e, portanto, o município está desvinculado do compromisso que existia”, anunciou, no início do ano, Santana Lopes.

O autarca, que vê naquele espaço a solução ideal para instalar um polo de ensino superior, no âmbito de uma parceria com a UC, admite agora que as duas instituições podem vir a coabitar no mesmo edifício, onde já funcionou a antiga Universidade Internacional.

“Eu ponho as duas hipóteses: haver uma solução alternativa ou regressarmos à ideia, que defendi, logo no início, da coexistência naquele espaço da UC e do IEFP”, disse Santana Lopes aos jornalistas, no final da sessão de Câmara de hoje.

Segundo afirmou, esta solução “é o mais sensato”, depois da Câmara ter cedido, em regime de comodato, por 50 anos, o edifício ao IEFP, e agora “não me passa pela cabeça” a Câmara ter de ir gastar “dois milhões de euros, mesmo com o apoio da oposição, comprar edifícios ou fazer obras, porque não há nenhum pronto para o efeito”.

“A melhor forma talvez seja a da coexistência e estamos a trabalhar nessa solução com a UC e agora vou falar com o IEFP”, disse Santana Lopes, revelando que a UC aceita aquela solução para instalar um polo na Figueira da Foz, processo no qual o município “trabalha todos os dias”.