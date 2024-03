Ruy de Carvalho distinguido com medalha de mérito cultural no seu aniversário

Na noite do seu 97.º aniversário, o ator Ruy de Carvalho subiu ao palco do Centro de Artes e Espetáculos para contar a “História devida”, onde foi agraciado pelo município da Figueira da Foz com a Medalha de Mérito Cultural em prata dourada, entregue pelo Presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes, que afirmou estarmos “perante uma lenda viva que a todos emociona”.

Depois da plateia lhe cantar os parabéns, Ruy de Carvalho contou com os dois filhos na plateia, os quais revelaram que “é difícil pôr lhe um travão”, ele continua a “ser um homem ativo e trabalho faz-lhe falta” é importante para ele viver e se sentir bem”.

Com um percurso ímpar, que congrega teatro, cinema, rádio, televisão, Ruy de Carvalho é o ator no ativo com a mais longa carreira artística, oitenta anos.