Naval Remo participou no Campeonato Nacional de Fundo

O Campeonato Nacional de Fundo foi realizado no domingo passado na Praia Fluvial do Trízio (Sertã), que contou com a presença de 21 clubes de todo o país e mais de 500 atletas. A equipa da Naval Remo marcou a sua presença, destacando-se com cinco posições no pódio desta competição.

Esta regata foi realizada nas distâncias de quatro quilómetros para juvenis e veteranos e seis quilómetros para juniores e seniores.

A prova, previamente marcada para o sábado passado, acabou por ser adiada para o dia seguinte devido ao mau tempo. Os atletas da Naval Remo não se mostraram desmotivados com as condições, conseguindo duas medalhas de bronze e três de prata.