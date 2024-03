Mais agitação marítima e mau tempo nos próximos dias

A capitania do Porto da Figueira da Foz emitiu mais um alerta quanto ao agravamento das condições de agitação marítima, que irão permanecer entre a madrugada do dia 7 até à madrugada do dia 12 de março. Nas alturas de maior pico – com maior incidência no dia 8 de março (sexta-feira) – as ondas poderão atingir alturas até aos sete metros, acompanhadas por rajadas de vento que podem ir até aos 70 km/h.

Como tal, a capitania recomenda especial cuidado e atenção para a população em geral que frequente as orlas costeiras, evitando passeios perto da zona de rebentação, nas praias, nos molhes e esporões.

Também segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as condições meteorológicas adversas vão persistir ao longo da semana, com elevada precipitação, sendo que foi emitido um aviso laranja para quinta e sexta-feira.