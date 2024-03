Bombeiro Sapador figueirense participa em competição na Arábia Saudita

Começaram hoje as provas da competição internacional Aramco Firefighter Challenge 2024, a ser realizada em Dammam, na Arábia Saudita. Esta competição conta com 308 participantes de todas as partes do globo, como é o caso de Rui Trovão, subchefe de 2.º do Corpo de Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz.

O Bombeiro Sapador figueirense participa pela equipa Pink Firefighters, na categoria geral (40-44 anos). Já disputou a prova Stair Run, tendo alcançado um honroso 8.º lugar e irá ainda disputar as provas Thoughest Firefighter Alive e Thoughest Firefighter Alive.

A prova é promovida pelo governo saudita e pela empresa Aramco, que suportam as despesas de participação de todos os atletas convidados e reúne bombeiros de diversos países, nomeadamente: Nova Zelândia; Austrália; Coreia do Sul; Colômbia; Brasil; Estados Unidos da América; Canadá; França; Portugal; Reino Unido; Irlanda; Alemanha; República Checa; Estónia; Países Baixos; Dinamarca; Noruega e Letónia.