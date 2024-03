Moinhos da Gândara vence primeira edição do Concurso Gastronómico do arroz-doce

O Mercado Municipal Engenheiro Silva recebeu, no sábado passado, a primeira edição do Concurso Gastronómico do Arroz-Doce, que contou com a participação das 14 freguesias do concelho, que confecionaram arroz, obrigatoriamente proveniente de produtores do concelho da Figueira da Foz.

Depois de uma prova cega, o júri, composto por cinco elementos: Mário Esteves (Associação Figueira com Sabor a Mar); Luís Matos (EPFF-INTEP); Raquel Maia (Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz); Manuel Domingues (vereador da CMFF) e a Chef Mónica Gomes (Olaias), elegeu a freguesia de Monhos da Gândara como a vencedora do concurso, sendo premiada com um valor monetário de 2500 euros e foi convidada para dar a provar o seu arroz-doce na Bolsa de Turismo de Lisboa, no domingo.

Para o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, esta iniciativa “insere-se na estratégia de promoção do arroz e do arroz-doce no concelho”, divulgando uma relação que existe em todas as freguesias a este doce e que “devemos assumir e quisemos sinalizar” salientou.