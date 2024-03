Neste fim-de-semana será realizada a segunda edição do evento “Elas Convidam” no Centro de Artes e Espetáculos, contando com dois concertos com Nena, que convidará Tiago Nogueira, vocalista dos Quatro e Meia, na sexta-feira e Bianca Barros, que trará consigo os D.A.M.A. , no sábado.

Ambas as atuações serão realizadas no Grande Auditório do CAE, pelas 21h30, com bilhetes à venda por 15 euros (um dia) e 20 euros (dois dias) na bilheteira deste espaço cultural e na Ticketline.