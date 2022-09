Realizou-se no passado fim-de-semana, no Pavilhão Galamba Marques, o 12.º Convívio de Ex-Atletas de Basquetebol do Ginásio (anos 80), promovido por Rui A. F. Teixeira, que recebeu o Diploma de Sócio de Mérito.

A atribuição do diploma foi acompanhada pelo director António José Pires e pelo Presidente da Assembleia Geral, Joaquim de Sousa, congratulando Rui Teixeira com a “categoria honorífica com a qual foi merecidamente distinguido pela Assembleia”, referiu o Clube figueirense.