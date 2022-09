Naval Remo concluiu “Férias Escolares em Movimento…”

A Naval Remo concluiu o programa das “Férias Escolares em Movimento…”, que teve duração entre os dias 20 de Junho e 9 de Setembro, realizando diversas actividades de índole desportiva com mais de 150 crianças e jovens.

Dentro das actividades realizadas, segundo nota do Clube, foram promovidos “passeios à Serra da Boa Viagem, exercício físico, Peddy Paper, jogos tradicionais, mini-golfe, balões de água, brincadeiras nos insufláveis, Surf, Paint Ball Kids, idas à praia, festas do pijama, Baseball, canoagem e SUP, actividade de orientação na cidade e muitas horas de Remo, entre outras.”