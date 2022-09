Maiorca promove arroz-doce

A Confraria do Arroz Doce de Maiorca, criada formalmente em 2020, tendo como objectivo promover e divulgar o arroz de Maiorca enquanto produto tradicional de origem e proveniência certificadas. Esta instituição procura contribuir para que a história do arroz e tem também como finalidade social a promoção, divulgação, valorização e defesa cultural e gastronómica do arroz local e regional.

O arroz-doce em Maiorca tradicionalmente era levado pelos noivos a casa de todos os convidados do seu casamento, em travessas, que depois eram levantadas, sendo estas acompanhadas com uma retribuição, que ajudava a financiar a boda do seu enlace matrimonial. Esta tradição ainda hoje se mantém.

Mais recentemente, as várias associações e intuições da freguesia de Maiorca, bem como a Comissão da Igreja, confeccionam arroz-doce com alguma regularidade para angariar fundos para melhoramento das suas instalações e para as suas actividades.

A chanceler-mor desta confraria é Matilde Azevedo.