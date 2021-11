Rui Costa na inauguração das novas instalações da Casa do Benfica

Rui Costa deslocou-se à Figueira para inaugurar a nova Casa do Benfica e fez-se acompanhar de alguns antigos jogadores do clube, como Shéu Han, António Veloso, Paulo Madeira, Alberto Fonseca, Valdo, Pedro Mantorras, Diamantino Miranda, Pedro Valido e Paulo Santos e da Águia Vitória.

Na comitiva que se deslocou ao edifício da Câmara estavam também o vice-presidente, Domingos Almeida Lima, e o presidente da Casa do Benfica da Figueira da Foz, Hermenegildo Vieira Neto.

O presidente da Câmara Municipal da Figueira, Pedro Santana Lopes, recebeu no salão nobre dos Paços do Concelho a comitiva do Sport Lisboa e Benfica que vinha participar na inauguração oficial das novas instalações da Casa do Benfica, que deixa a Praça 8 de Maio e passa a funcionar na rua dos Bombeiros Voluntários.