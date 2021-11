A vila de Maiorca assistiu no sábado à celebração do I Capítulo da Confraria do Arroz Doce de Maiorca, fundada a 20 de Maio de 2020.

Do programa, composto por vários momentos, destaca-se a cerimónia de entronização de dezasseis confrades, realizada na sede da União Filarmónica Maiorquense, na qual marcaram presença representantes de confrarias de vários locais do país.