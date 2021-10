Outubro Rosa nas Escolas

O Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz aderiu à iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, “Outubro Rosa”, com a finalidade de “consciencializar para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, nomeadamente através do Rastreio, e divulgar informação e formas de apoio à mulher e família.”

Alunos e professores, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, realizaram vários trabalhos para assinalarem a actividade, viram vídeos alusivos ao tema, focando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, realçando a importância de uma alimentação cuidada e de hábitos de vida saudável.

Na passada quinta-feira, pessoal docente e não docente participaram numa caminhada, “demonstrando, assim, a importância da prática do exercício físico no combate ao cancro”.